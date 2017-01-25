日股收紅 日圓走軟美股新高助攻

我要評比

東京股市今天收紅，受惠於日圓走軟及美國華爾街股市收在紀錄高點，結束因擔憂美國總統川普經濟政策連日來的下滑趨勢。

日經指數上揚1.43%或269.51點，收19057.50點。東證一部指數上漲1.01%，或15.25點，收1521.58點。

生產安全氣囊的高田公司（Takata）否認可能進入由法院調解的漫長破產重整程序，股價今天飆漲18%，漲停收519日圓。高田股價過去一週跌幅超過一半。1060125

(中央社)