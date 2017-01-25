遭控強分獎金 北市警分局長：依法辦理

台北市警局某分局長遭人指控強分基層破案獎金等情事，這名分局長表示，一切依法辦理，信函是退休同仁所寫，已致電聯繫，希望這位退休同仁能了解。

網路上盛傳一封檢舉信函，內容指稱「分局長詐領獎金如同貪污」、「想錢想瘋了嗎？」等字眼，控訴基層的破案獎金，分局長硬是要分杯羹，信中屬名「肖仔」。

遭指控的楊姓分局長今天透過電話回應說，有看到指控信函，內容根本也沒寫清楚，也沒有這些事情，他們幾經調查後，一切都是依法辦理，沒有疑慮，這封信函是1名退休同仁所寫，已致電聯繫，希望他能了解。1060125

(中央社)