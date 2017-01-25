國會改革新頁 托育中心3月營運

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國會改革新頁！位於青島東路旁的立法院附設托嬰中心即將開幕揭牌，規劃2月8日先辦理招生說明會，並接受預約報名至2月18日止，3月開始營運收托嬰兒。

根據立院規劃，第一順位是立委、公費助理以及員工、維安警衛隊警察之子女、孫子女；其次才開放予國會記者及外包廠商派駐本院服務之子女等；第三順位則是員工之三等親以內血親、姻親之子女。

立法院托嬰中心每半年註冊費1萬2000元，月費第一順位為1萬5000元，第二順位則是1萬7000元。臨托費每日1200元，或以每小時150元計。

(中時)