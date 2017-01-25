彰化縣納管水井輔導合法化要繳規費挨轟

彰化縣地下水井申報納管達15萬3659口水井，縣府去年完成14萬1435口複查作業，完成率達92％。（吳敏菁翻攝）

彰化縣地下水井申報納管達15萬3659口水井，縣府去年完成14萬1435口複查作業，完成率達92％。（吳敏菁翻攝）

彰化縣地下水井申報納管達15萬3659口水井，縣府去年完成14萬1435口複查作業，完成率達92％。（吳敏菁翻攝）

水資處代處長吳文昇表示，經濟部水利署依「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」選定彰化縣、雲林縣作為水井納管複查示範縣市，輔導水井申請合法化經以溪州鄉舊眉、圳寮、溪厝等3村先試辦。（吳敏菁攝）。

雲彰地層下陷嚴重，水利署挑彰化、雲林率先實施水井納管，近來公布申請合法化，每口井繳納2700規費，掀起嘩然，痛批政策應全國一致，且每口井抽水量差異大，繳費卻一致？水資處表示先以溪州鄉3村試辦，再視執行狀況向上級反應政策調整的方向。

水資處代處長吳文昇表示，經濟部水利署依「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」選定彰化縣、雲林縣作為水井納管複查示範縣市，藉此了解彰化縣地下水資源，並訂定更完善之地層下陷防治措施及制定水資源規劃方針。

經統計彰化縣地下水井申報納管達15萬3659口水井，縣府去年完成14萬1435口複查作業，完成率達92％，水利署去年並頒布「雲彰地區納管水井輔導合法作業規範」，納管水井要取得合法水權狀，合法抽汲地下水，得繳屢勘費1000元、登記費1200元和水權費500元，共計2700元。

彰縣府先以溪州鄉舊眉村、圳寮村、溪厝村等3村作為納管水井輔導合法作業試辦區，後續將於2017年至2020年分階段輔導納管水井合法。

沒想到才公布得繳規費就掀起嘩然，有指出主動去申報都是傻子嗎？當初也沒說明要繳費，縣府坦承，申報數佔實際抽用地下水幾成尚未有精確調查，但仍有相當差距，未來一旦被檢舉非法抽用地下水，可依水利法第93條處以4000元到2萬元罰款。

不少農民反彈，指出彼此抽水量不等，有抽幾噸澆澆菜和抽幾十萬噸養殖和作為工廠用水，規費卻一致，這樣公平嗎？況且，政策就應該全國一致，哪有先挑了彰化縣當試驗品。

水資處長吳文昇表示，是依中央政策辦理，將依民意向上級反應，爭取政策調整，並提醒納管輔導合法，委由專業輔導團隊下鄉協助申請人填寫及受理收件服務，請納管戶耐心等候，本府服務團隊將主動聯繫辦理，倘遇不肖人士假冒或額外收取費用辦理者，切勿輕易相信，並主動聯繫縣府人員依法處理。

(中時)