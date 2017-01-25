暗示陳冠希將當爸？甄子丹發合影喊恭喜
36歲香港男星陳冠希去年戀上大陸超模秦舒培，甚至不惜為佳人槓上台灣第一名模林志玲，只為替「重要的人」出口氣。昨(24日)爆秦舒培有喜，今年3月將在美國生產，陳冠希正忙籌備婚禮，好友甄子丹昨則在Instagram分享與陳冠希合影，開心說：「恭喜」，疑似間接證實此事？
昨港媒報導，最近有人看到秦舒培肚凸、穿著寬鬆現身北京，疑似懷孕，常在社群網站分享生活點滴的她，也好一陣子沒更新，更加深當媽懷孕的可能性，對此，香港《蘋果日報》報導，陳冠希乾爹黃秋生聽聞後表示：「很好，恭喜他」，但已有段時間沒跟對方聯絡，因此無從得知近況。
而甄子丹則在IG分享搭著陳冠希肩膀的照片，道賀喊：「恭喜，預祝你越來越成功」，且拍攝地正是先前傳出陳冠希砸下9千多萬購入豪宅的洛杉磯，也是外傳秦舒培的待產地，令人好奇甄子丹的這聲恭喜，是否與陳冠希將定下來當爸有關，然求證當事人，目前暫未獲得回應。
(中時電子報)
關鍵字：陳冠希
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