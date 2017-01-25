TVBS《十點不一樣》春節推新春影展
TVBS新聞台《十點不一樣》春節假期也很不一樣，除了招牌的國際新聞和深度專題外，獨家和網路隨選串流影片公司Netflix合作，從除夕起推出新春影展精華片段，將Netflix廣受歡迎的紀錄片和影集精華，跨平台在TVBS新聞台《十點不一樣》上演。
除夕（27日）推出《光影故事 喜馬拉雅》，看印度的繽紛新年侯麗節，灑彩色麵粉開心過節。此紀錄片由知名攝影師李察朗森前往喜馬拉雅山拍攝，捕捉繽紛多彩的印度新年「侯麗節」。
初三（30日）推出《主廚餐桌法國版 亞德琳加塔》。巴黎舊中央市場區隱密小巷弄裡，有一間名為Yam’Tcha的餐廳，這是取自於粵語的「飲茶」。女主廚愛德琳．葛哈塔 （Adeline Grattard） 極具個人風格和特色的料理，令許多饕客慕名而來，一位難求，可說是巴黎最難訂位的米其林一星餐廳。
初四（31日）看去年入圍奧斯卡紀錄片的《妮娜西蒙:女伶的靈魂》。由紀錄片導演麗茲‧賈柏斯（Liz Garbus）執導，講述了美國傳奇女歌手妮娜‧西蒙（Nina Simone）的生活。片中的故事由妮娜‧西蒙過去採訪的片段、罕見的演唱會花絮，以及最近新公開的錄音帶編織在一起。
初五（2月1日）推出《深入火心》。前往全球各個火山活動最旺盛的地點，拍攝炙熱又充滿熔岩的火山口，同時描寫人類對火山現象的相關信仰。這也是導演韋納•荷索最極限的拍攝之旅，從北韓到衣索比亞、從冰島到萬那杜，人類都各自創造出故事來理解當地的火山。
初六（2月2日）看耗資32億打造的皇室影集《王冠》。一探現任英國女王伊麗莎白二世即位初期，面對的艱難與無奈，華麗的王冠下，不過是一名涉世未深的年輕女性，在憂慮的思緒下，學習如何成為一國的君主。
(中時)
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