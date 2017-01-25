幫助弱勢兒童 雲嘉企業紅包送暖
為幫助弱勢兒童，雲嘉地區多家企業、社團、教會今天赴台灣世界展望會嘉義中心送紅包，並與學童一起寫春聯、談希望。
嘉義中心表示，雲嘉地區多家愛心企業自去年12月起共捐款新台幣17萬4119元，將由世展會投入國內兒童需要，幫助弱勢兒童順利上學、學齡前兒童營養扶助，讓弱勢家庭安心過好年。
台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，世展會在國內服務近5萬名兒童，過年後將陸續提供上學補助4100多萬元，讓兒童得以安心就學，感謝各界幫助捐贈的紅包。
嘉義中心繪畫班老師林佳儀今天也分享指出，對家庭經濟弱勢的孩子來說，繪畫與才藝學習是一種奢侈，她很高興能用自己的專業幫助孩子，讓他們有機會發掘自己的潛能。
林佳儀表示，從繪畫教學中，她看見孩子在學習後的轉變，從最初吵吵鬧鬧、無法專心，到現在能夠專注完成一幅畫，相信這樣的改變對未來的學習一定會有幫助。
嘉義中心指出，這次助學紅包有醫院員工輪班義賣、有偏鄉幼兒園募款助學，精神令人感動，希望更多人向身處貧乏、難過年關的孩子加油，募集紅包助學，為弱勢兒童帶來生命轉變的契機。1060125
(中央社)
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