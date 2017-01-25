透明組織：民粹興起恐使貪腐惡化
國際透明組織（TI）今天指出，逐漸惡化的貪腐和社會不平等現象，為民粹政治人物在2016年的興起提供了沃土，全球各地的民粹政客崛起，恐將危害肅貪。
路透社報導，國際透明組織指出，像美國總統川普與法國極右派總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）等民粹領袖，常描繪出「腐敗菁英」與勞動階級人民邊緣化之間的關聯，不過反體制的政黨掌權後，卻往往無法解決貪腐。
國際透明組織研究主任海恩瑞希（Finn Heinrich）指出，以川普為例，他背棄承諾的第一個訊號已然出現。海恩瑞希說，川普提到要「撤回一個重要反貪法令，且忽視利益衝突恐惡化，而非控制住貪腐的潛在危機。」
透明組織今天發表2016年貪腐印象指數（CPI），而2天前，美國一批憲法與道德律師興訟，指川普拒絕完全放棄龐大的家業、名下飯店和其他事業收受外國政府款項將「淹沒於利益衝突」；川普則反駁，並稱這項由華府公民道德責任組織（CREW）提起的訴訟「毫無理據」。
透明組織指出，要打破貪腐以及社會上權力、財富分配不均之間的「惡性循環」，政府應該阻止企業領袖和政府高層職位之間的旋轉門。
法新社報導，透明組織在發布年度貪腐印象指數報告時強調，「民粹是錯誤的解藥」；透明組織主席烏加茲（Jose Ugaz）說：「有民粹或集權領袖的國家，常會看到民主退化，以及試圖打壓公民社會、限制新聞自由，以及弱化司法獨立等令人不安模式」。
總部設於柏林的國際透明組在聲明中指出，世界各地都需要深化改革，以解決不平等和貪腐系統化，以免提供民粹興起的沃土。（譯者：中央社陳亦偉）1060125
(中央社)
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