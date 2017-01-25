疑因子女撫養爭執 男槍擊前妻落網

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葉姓男子與陳姓女子離婚，陳女日前探望跟著前夫生活的兒子，疑因子女扶養問題與葉男爭吵，葉男盛怒持槍射擊陳女大腿遭逮。

南投縣政府警察局草屯分局今天表示，有毒品前科的36歲葉姓男子離婚後與兩名兒子同住中寮鄉山區，葉男的陳姓前妻23日晚間探望兒子，但兩人因故發生爭吵，葉男便駕車載陳女到附近的八仙村野溪旁談判，雙方持續大吵，葉男憤怒持土造長槍射擊陳女大腿後逃逸。

警方當晚接獲通報，一名婦人腿部中彈送醫急救，經陳女指證，鎖定葉男行蹤展開追捕，24日下午在八仙村住家逮捕葉男，並起出1把做案土造長槍、1把改造手槍、1瓶氣槍瓦斯、3發改造子彈、1瓶鋼珠。

葉男訊後坦承犯行。他說，當晚因子女撫養等問題與前妻大吵，雙方接著再到附近溪邊談判，盛怒之下，持土造長槍射擊前妻後逃逸，犯後擔心兩名兒子便回家探望，對於衝動犯案感到後悔。

草屯分局表示，兩發子彈卡在陳女右大腿接近骨盆腔部位，手術取出，目前仍留院觀察。葉男訊後依涉犯刑法殺人罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送南投地方法院檢察署偵辦。1060125

(中央社)