當總統或黨魁將逾7旬 吳敦義：問川普
68歲的前副總統吳敦義今天被問及如果當總統或中國國民黨主席將超過70歲，國民黨的年輕人哪有發展空間時說，「去問（美國總統）川普（Donald John Trump）」，川普已超過70歲。
吳敦義下午接受網路媒體直播專訪時表示，對網路很陌生，也沒網軍，還要再學習。
主持人綜合網友意見提問，吳敦義已68歲，如果未來有機會選總統或任國民黨主席，都要做到70歲，是否一群年紀很大的人帶領國民黨？國民黨年輕人哪有發展空間？
吳敦義表示，「你可以問川普」，川普已超過70歲，當時的競選對手希拉蕊˙柯林頓（Hillary Diane Rodham Clinton）也快70歲了，「你用網路問（川普）也可以問得出來」。
有網友詢問，民主進步黨有培養年輕人機制，國民黨有沒有機制讓年輕人出頭？他說，「這很難說，民進黨年輕人也用得不夠多」，像民進黨推動一例一休，沒考慮年輕人前途、物價上漲和勞方與資方不滿等民怨，民進黨執政後兩岸和平發展也停滯、購買力最強的中國大陸觀光客也減少。
吳敦義說，他以前歷任行政職時，也提攜過很多年輕人，當行政院長時的青年成家專案、協助青年就業人數最多，他很了解要讓年輕人找到希望。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。