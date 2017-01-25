當總統或黨魁將逾7旬 吳敦義：問川普

68歲的前副總統吳敦義今天被問及如果當總統或中國國民黨主席將超過70歲，國民黨的年輕人哪有發展空間時說，「去問（美國總統）川普（Donald John Trump）」，川普已超過70歲。

吳敦義下午接受網路媒體直播專訪時表示，對網路很陌生，也沒網軍，還要再學習。

主持人綜合網友意見提問，吳敦義已68歲，如果未來有機會選總統或任國民黨主席，都要做到70歲，是否一群年紀很大的人帶領國民黨？國民黨年輕人哪有發展空間？

吳敦義表示，「你可以問川普」，川普已超過70歲，當時的競選對手希拉蕊˙柯林頓（Hillary Diane Rodham Clinton）也快70歲了，「你用網路問（川普）也可以問得出來」。

有網友詢問，民主進步黨有培養年輕人機制，國民黨有沒有機制讓年輕人出頭？他說，「這很難說，民進黨年輕人也用得不夠多」，像民進黨推動一例一休，沒考慮年輕人前途、物價上漲和勞方與資方不滿等民怨，民進黨執政後兩岸和平發展也停滯、購買力最強的中國大陸觀光客也減少。

吳敦義說，他以前歷任行政職時，也提攜過很多年輕人，當行政院長時的青年成家專案、協助青年就業人數最多，他很了解要讓年輕人找到希望。1060125

(中央社)