春節期間 屏醫屏基恆基急診不打烊

我要評比

春節期間，屏東市衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院與恆春基督教醫院，急診不打烊，24小時服務；屏醫及屏基除夕上午開診半天，恆基則正常門診。

屏東醫院除夕上午開診半天，年初一及初二休診，1月30日（年初三）、31日（年初四）上午開診半天，看診地點在急診室旁，2月1日年初五開始，全面恢復正常看診。

屏基年初一至年初四家醫科有春節門診（上午9時至12時，晚上7時至9時），此外，其他科都休診，年初五全面恢復正常看診。

恆基除夕到年初三休診，年初四（2月1日）開始恢復正常門診。1060125

(中央社)