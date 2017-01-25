駭客攻擊頻傳 美國人不信任政府與社媒

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民調今天顯示，近2/3美國人有過資料失竊或遭詐欺經驗，導致許多人不信任受託保護資料的機構。

法新社報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，41%美國人曾遭盜刷信用卡，35%受訪者有過銀行帳號等敏感資料外洩的經驗。

少數受訪者表示，電郵及社群媒體帳號曾遭盜用，或有人曾假扮他們詐領退稅款。

調查發現，整體而言，64%受訪者經歷過某種個資遭竊或外洩經驗。

研究報告執筆人寫道，由於數據外洩與遭駭事件盛行，「許多美國人缺乏信心，不認為特定公家機關或私人機構能保護個資，而不被不肖人士利用。」

受訪者對電信業、信用卡公司等產業存有疑慮，對政府及社媒公司更是格外提防。

僅12%的民眾說，對政府保護資料的能力抱持高度信心，另有9%受訪者對社群網站抱有同樣想法。（譯者：中央社周莉芳）1060125

(中央社)