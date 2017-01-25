第二波年節食品抽驗 高市1金針不合格
高雄市衛生局今天公布第二波年節食品抽驗結果，抽驗禽畜肉、水產品、醃漬蔬菜、肉加工品、脫水蔬菜等共96件，其中1件金針檢出過量漂白劑，不合格率1.04%。
高雄市衛生局於轄內賣場、超市、傳統市場、攤商及餐飲業等場所，進行第二波年節食品抽驗，抽驗醃漬蔬菜、香腸、臘肉、金針、香菇和蝦米與瓜子等，分別檢驗動物用藥、防腐劑、漂白劑、亞硝酸鹽、甜味劑等項目。
高雄市衛生局指出，其中1件金針檢出過量漂白劑（二氧化硫）7.985g/kg，與規定的標準4.0g/kg以下不符。針對違規產品，衛生局已通知販售商立即下架，並依違反食品安全衛生管理法規定處理。違反者最高可處罰鍰新台幣300萬元，情節重大者得命歇業、停業。
漂白劑（二氧化硫）如果食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病患者容易引發哮喘與呼吸困難。1060125
(中央社)
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