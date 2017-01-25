東部外海地震規模4.8 最大震度3級

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中央氣象局今天發布地震報告，下午3時33分，花蓮縣政府東北方35.3公里處，也就是台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震。地震深度55公里，最大震度為花蓮縣和平3級，台北市信義區1級。

氣象局表示，各地最大震度，3級的有花蓮縣和平、宜蘭縣蘇澳、新竹縣竹東；2級的有花蓮縣花蓮市、新北市等地；1級的有台北市信義區、桃園市三光等地。1060125

(中央社)