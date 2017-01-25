傳陽岱鋼不打經典賽 棒協：週五前確定
今天有消息傳出，名列經典賽28人名單的台灣旅日棒球好手陽岱鋼不打經典賽，棒協對此表示，陽岱鋼所屬的日職巨人隊週五（27日）前會正式回應，屆時才能確定。
世界棒球經典賽（WBC）28人名單23日出爐，其中最受矚目的，就是目前在日本職棒讀賣巨人隊的外野手陽岱鋼。
在這份名單公布短短幾天後，今天就有消息傳出，指陽岱鋼不會參加經典賽，對此，中華民國棒球協會秘書長林宗成今天表示，「完全沒有收到通知」。
林宗成提到，在28人名單公布後，棒協已行文通知巨人隊，巨人隊昨天下午也已經收到有關陽岱鋼被選入28人名單的通知，巨人也在昨天回信給棒協。
林宗成說，巨人在回覆棒協的信中提到，會在週五前主動回覆棒協，有關陽岱鋼是否參加經典賽的狀況，所以目前狀況仍未明朗。
陽岱鋼去年行使自由球員（FA）權利，離開自2005年就加入，效力了11年的日本火腿鬥士隊，並與巨人簽下5年的複數年合約。
在確定加盟巨人後，陽岱鋼能否參加經典賽就一直是令人注目的焦點，在巨人為他在台灣舉辦的加盟記者會中，就曾有「考量傷勢復原狀況再決定是否打經典賽」的論調，因此現在只能在巨人評估陽岱鋼的身體狀況後，才會確定他能否打經典賽。1060125
(中央社)
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