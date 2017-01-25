林佳龍：每天接觸市民就是最好的民調！

台中市長林佳龍接受電台訪問時表示，「每天接觸市民就是最好的民調！」（盧金足攝）

「每天接觸市民就是最好的民調！」台中市長林佳龍今天（25日）在接受電台專訪時，被詢問對民調的看法時，做了以上的表達；他也對台中國家歌劇院使用爭議指出，之前市府提議讓金馬獎在國家歌劇院舉辦，但被國家表演藝術中心駁回，「舉辦金馬獎不行，車商展與直銷竟然可以！」讓人感到離譜，建議國家歌劇院的場地運用除提供表演外，也可以提供在地表演團體排練，提升表演品質。

台中市長林佳龍今天在電台訪問時也暢談「用交通帶動都市發展」，大眾運輸的世界趨勢以軌道運輸為主，台中特別需要環狀軌道解決交通需求，而交通建設可帶動都市發展。

林佳龍表示，推動多年的捷運藍線已獲交通部通過，「大台中山手線」環狀鐵路也獲中央支持，未來不僅台中山線與海線，南苗栗與北台中的串聯，對都市發展都深具效益。

台中交通需要建構路網，之前台中僅有一條捷運綠線，即從文心路到北屯，但其實台中更需要捷運藍線；然而前任市長申辦捷運藍線時可能遭遇困難，改採BRT，但藍線BRT，卻排擠捷運藍線的申請，相關計畫遭交通部駁回。

因此，他上任後通盤檢討藍線BRT，決定予以廢除並改為優化公車系統，也因此使得台中具備申請捷運藍線的條件，市府現在積極爭取讓全市捷運路網成形，並結合大台中山手線，透過整體規劃帶動城市發展。

對於交通建設經費問題，林佳龍指出，目前市府向行政院爭取重新計算捷運補助，其中涉及台灣大道將徵收的用地，尚未補償的金額有300多億，這300多億他傾向納入中央地方分配款中，屆時中央要出的工程補助款就會增加，大約150億，地方政府則採用其他開發或容積移轉等方式來解決此部分經費需求。

主持人詢問林佳龍，市府進行的交通建設規畫，是否有信心達成？林佳龍表示，副市長林陵三是台灣最專業、最有政績的交通部長，台中市許多重大交通建設，包括鐵路高架化、生活圈74號快速道路、水湳機場遷清泉崗等，都是在林副市長擔任交通部長任內推動的。

因此，由林陵三主推「大台中山手線」專業度絕對足夠；而市府所提計畫也都符合交通部規定，目前山線鐵路已經高架化，下環微笑線成功到追分段也已核定，海線雙軌化已獲中央與地方共識，盼大甲與后里的鐵路順利串聯，帶動北台中開發，促進都市發展。

主持人也問到近日引發爭議的台中國家歌劇院，歌劇院開幕時，未邀請日本建築大師伊東豊雄出席，最近更被作為車商展覽與直銷場地使用？

林佳龍說，他與前市長胡志強對於國家歌劇院的共同看法，就是考慮台灣未來如有國際團隊需要在北中南三地演出，台中國家歌劇院由文化部經營較為適合；前市府因為趕進度，導致許多工程工序顛倒，他上任後檢查發現多達3000多項缺失，市府因此多花了5000萬元經費，在2年內改好，並獲得國家最高榮譽公共工程金質獎的肯定。

他提到，當天開幕時，可能文化部不太了解在地情形，不只未邀請伊東豊雄，也未邀前市長胡志強，他發現之後，有致電並寫信給胡前市長，邀請他參加開幕典禮，但胡前市長以時間無法配合為由，不克出席。

本來邀請應該由文化部發出，而他始終認為如果胡前市長能來，他一定要說服文化部，讓胡前市長共襄盛舉。

由於開幕當天的活動並非由市府舉行，如果是由市府負責，一定會邀請伊東豊雄；此外，管理單位國家表演藝術中心也提到，之前已有一個專門為伊東豊雄舉辦的記者會，因此開幕式未再邀請，外界可能不知有此記者會，導致質疑好像沒有邀伊東豊雄出席。

「每天接觸市民就是最好的民調！」林佳龍對主持人詢問對民調的看法時表示，他感受到市民對他的肯定，認真做，也感受到台中的改變，兩年前與兩年後的現在，市民對市府的滿意度增加，但仍有進步空間，他會持續努力，落實市政。

(中時)