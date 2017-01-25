美國新國防部長下周傳將訪日、南韓
新上任的美國國防部長馬提斯(James Mattis)計畫下周造訪日本和南韓，顯示美國新政府相當重視亞洲地區盟友的安全關係。
根據路透社(Reuters)報導，一名不願具名的美國官員表示，馬提斯將在上任後首次造訪的國家將是日本和南韓，目前他這趟旅行的細節尚未公布。
馬提斯這趟亞洲之旅剛好緊接在美國新任總統川普(Donald Trump)宣布退出跨太平洋夥伴關係(TPP)協議之後。雖然馬提斯的國防部長提名這個月才剛獲得美國參議院通過，但他之前就表示太平洋將是他的首要任務，分析師也預期在川普任期內，美國的軍事預算將會增加，並加強美軍在亞洲的影響力。
美國撤出TPP協議使得許多亞洲盟友相當失望，日本首相安倍晉三過去曾一度將TPP協議視為可反制中國崛起的事務之一。
美國在亞洲地區目前最擔心的是北韓的核武和飛彈發展，以及中國軍隊在南海的活動。川普政府本周宣布將捍衛南海地區的航道暢通，引發中國強烈抗議。
馬提斯在參議院聽證會中表示，他認為北韓政府的活動是相當嚴重的威脅，需要美國多注意，目前美國在南韓約有2.85萬名士兵駐紮，南韓和美國最近也在商討設置戰區高空防禦飛彈系統(Thaad)，希望能藉此防禦北韓的核武以及導彈攻擊。但此舉遭到中國抗議，因為這系統的雷達可能可偵查其領土。
(中時電子報)
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