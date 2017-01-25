初鹿牧場推福袋 最大獎1甲地
台東初鹿牧場去年春節推出福袋，最大獎1甲地，可惜沒被抽中，今年繼續以1甲地為最大獎，從27日起開始販售，場長陳振賢說，為了提高中獎率，今年福袋限量1500分，同時為了迎接金雞年，裡面還有100分的「會生蛋的咕咕雞」，歡迎大家來試手氣。
陳振賢表示，抽中1甲地者可以免費使用1年，幸運兒可以和家人一起種植蔬菜水果、飼養動物，當個快樂農場的主人，如果得獎者不使用土地，則可換成66隻放山「快樂雞」或24箱鮮奶等5萬元等值商品；另外還有小公牛、小山羊、生蛋雞，或牧場各項商品。
他說，初鹿牧場連續第3年推出新春福袋，第1年最大獎是1頭牛，去年是1甲地，但因台南震災，福袋未抽完，最大獎未送出，今年希望順利送出去。
初鹿牧場春節開運福袋從1月27日開始販售至2月1日，為期6天，每分售價500元，內含市價800元以上的超值商品，共有1500分，售完為止。
(中時)
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