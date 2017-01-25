因崩山落石 尖石鄉竹60線秀巒路段部分封閉

尖石鄉竹60線31.1公里至31.4公里處，靠近秀巒控西部落部分路段雙向封閉，往後山鎮西堡、司馬庫斯部落，須改道原路，往秀巒國小前道路行駛。（莊旻靜翻攝）

尖石鄉竹60線31.1公里至31.4公里處，靠近秀巒控西部落部分路段雙向封閉，往後山鎮西堡、司馬庫斯部落，須改道原路，往秀巒國小前道路行駛。（莊旻靜翻攝）

新竹縣尖石鄉竹60線31.1公里至31.4公里處，靠近秀巒村控溪部落處，因有崩山落石，自1月24日起實施雙向道路全面封路措施，開放時間尚待水利署北區水資源局確認。民眾若需前往司馬庫斯、鎮西堡部落，須改道秀巒國小前道路，再銜接竹60線31.4公里。新竹縣政府呼籲上山遊客，配合改道。

60線31.1公里至31.4公里處臨塔克金溪，自去年底開始出現崩山、落石狀況，秀巒派出所原先以三角錐封路，引導民眾從秀巒國小前改道，不過因落石狀況不斷，近日改以紐澤西護欄封路，籲請民眾配合。

(中時)