苗栗(火旁)龍到頭份　客庄2節慶互道喜

苗栗市長邱炳坤今率領苗栗市3尾祥龍到頭份市拜年造勢，歡迎頭份鄉親到苗栗市逗熱鬧。（黎薇攝）

苗栗市長邱炳坤與頭份市長徐定禎（右）一同高舉龍頭造勢。（黎薇攝）

苗栗市長邱炳坤率3尾祥龍到頭份市拜年造勢，祝福頭份市民與店家新的一年越炸越旺。（黎薇攝）

苗栗(火旁)龍及頭份四月八是苗栗縣唯二入選客委會2017年十二大客庄節慶，苗栗市長邱炳坤上午率領苗栗市三尾祥龍到頭份市拜年造勢，歡迎頭份鄉親年後到苗栗市參加(火旁)龍逗熱鬧，頭份市長徐定禎也邀請邱市長四月八帶隊來頭份四月八吃辦桌、看踩街，展示兩市友好。

苗栗(火旁)龍進入第19屆，不僅入選客庄十二大節慶，更與平溪天燈、鹽水蜂炮合稱台灣三大元宵節慶，近年來市公所將(火旁)龍推向國際觀光，吸引不少國內外遊客參加。

苗栗市長邱炳坤表示，(火旁)龍是客家地區傳統文化，每到元宵節，祥龍挨家挨戶獻瑞祈福，越(火旁)越旺，特別帶著3尾神龍到頭份市區拜年，祝福頭份市民及店家新的一年越炸越旺。也歡迎全縣的店家老闆們若有(火旁)龍需求，可到「苗栗火旁龍」臉書專頁查詢電話，邀約龍隊表演。

頭份市長徐定禎表示，邱市長帶著3尾祥龍到頭份上公園跟鄉親和店家拜年，鞭炮聲中感受到(火旁)龍魅力，新的一年一定越來越旺。

苗栗(火旁)龍系列活動將在2月5日上午9點在苗栗市玉清宮廣場開光點睛，2月10日舉辦踩街之夜，重頭戲則是2月11日(火旁)龍之夜，活動期苗栗縣各鄉鎮街頭都有龍隊穿梭，遊客到苗栗都能感受苗栗(火旁)龍的熱鬧氣氛。

(中時)