名嘴「童仲彥新歡辣照」3連發：你是不是男人？
台北市議員童仲彥遭週刊驚爆長期家暴妻子李秀環，還與服務處主任「殯葬公主」邱惠美過從甚密，針對外遇一事，童仲彥就在記者會上冒出荒唐金句「如果是男人看到邱主任(邱惠美)，不喜歡就不是男人」，資深媒體人羅友志在臉書PO出邱惠美打碼辣照，諷刺寫下：「見此圖不喜歡者不是真男人，你，是不是男人，請做答！」
童仲彥新歡邱惠美，保養得宜，擁有一點也不像41歲的火辣身材，更因為外貌亮眼、交際手腕高明被稱為「殯葬公主」，吸引四海幫金主蔣啟弼喊出3000萬高價要包養她，也難怪童仲彥會在記者會上坦言：「如果是男人看到邱主任(邱惠美)，不喜歡就不是男人。」
童仲彥外遇金句「不喜歡就不是男人」隨即在網路瘋傳，名嘴羅友志也在臉書疑似PO出邱惠美打碼辣照，諷刺寫下：「你是不是真男人？據聞，讀出師表不哭者不忠，讀陳情表不哭者不孝！見此圖不喜歡者不是真男人，你，是不是男人，請做答！」網友也搞笑回應羅友志把照片打碼，實在是讓人「舉旗不定」。
(中時電子報)
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