鄭明典：初一初二好天氣 要留意空污

氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上表示，大年初一和初二，是偏東風，理論上會有好天氣，但可能要擔心的變成是空氣污染的問題。

中央氣象局一週天氣預報，今明兩天台灣仍受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低；不過，27日除夕起冷氣團減弱，白天氣溫回升，全台高溫都可達攝氏20度以上。

氣象局預報中心主任鄭明典今天也在臉書上PO出氣象局的風場擬動態顯示，並說大年初一和初二，台灣上空的風速都很弱，而且是偏東風。

鄭明典表示，理論上會是「日麗風和」、「藍天白雲」的好天氣，但可能要擔心的變成是空氣污染的問題。1060125

(中央社)