湖南爆竹事故6死 3官員免職

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中共湖南省岳陽市委員會今天表示，岳陽經開區中南大市場內一煙花爆竹門市昨天發生火災，共造成6人死亡。已對3名相關幹部啟動問責，並免除相關職務。

新華社報導，岳陽經濟技術開發區工委、管委會按「中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關於採取斷然措施堅決遏制重特大事故的通知」，先行免除安全生產工作分管負責人寧靈春的岳陽經開區發改局黨組副書記職務；免除黎為的中共通海路管理處工委書記職務；免除李石斗的中共通海路管理處工委副書記、通海路管理處主任職務。

久盛煙花爆竹有限公司法人代表、股東以及現場肇事嫌疑人已被公安控制。

初步查明，事故原因為購買煙花爆竹者在門市10公尺外試炮不慎，引發店內煙花爆竹起火。1060125

(中央社)