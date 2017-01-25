易綱：給中國貼上「匯率操縱國」標籤不符合邏輯

我要評比

新浪財經報導，針對美國新任總統川普要給中國貼上「匯率操縱國」標籤的話題，中國人民銀行副行長易綱表示，這並不符合邏輯，人民銀行已就此問題與美國財政部進行過充分的溝通。

他指稱，在2015年，美國推出「2015年貿易便利與強化法」，提到所謂的「匯率操縱國」需滿足3個標準，中國曾滿足其中兩個標準，但近年只滿足其中1個標準，而有這樣情況的國家有5個。

(工商)