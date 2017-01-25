養樂多新洋投報到 1球未投樂秀美妻照
走過失望的一年，盼在日職新球季力圖振作的養樂多，日前補進兩名曾效力大聯盟級的投手，其中於費城人來到日本的洋投布坎南(David Buchanan)，25日抵達東京成田機場，面對記者訪問時，儘管略顯疲態，不過想到新球季仍難掩興奮，心情正好的他還大方秀出去年結婚的26歲嬌妻美照。
27歲的布坎南擁伸卡球、滑球等四球種，極速達151公里，屬滾地球型投手。2014年登上大聯盟，還投出6勝8敗、自責分率3.75成績，表現不俗，孰料隔年狀況急轉直下，15場先發僅獲2勝還吞9敗，遭下放3A後就沒再回到大聯盟；去年於3A出賽27場，戰績10勝9敗、自責分率3.98。
《日刊體育》報導，來到異鄉打拚，布坎南對新球季充滿期待，「我知道日本棒球水準很高，能來這裡、有機會接觸日本文化，我很高興。」除了他的身手值得期待，他26歲、擔任小學老師的漂亮妻子艾許蕾，意外成為另個吸睛的嬌點；面對記者詢問，他先是秀出兩人合照，隨後笑說，老婆已經列好日本必去景點的清單了。
(中時電子報)
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