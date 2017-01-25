住家火焰最易造成嚴重燒傷 過年1拔2關保平安

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不少嚴重燒傷肇因於住家火警或一時疏忽，造成永久傷害，更須面對漫漫復原路。陽光基金會統計，有5成嚴重燒傷者肇因於火焰，且在家受傷比例超過4成。再過幾天就要過年，陽光基金會發布「春節旅遊平安符」，提醒「電氣因素」常年居火警原因榜首，年節期間全家出遊時，應遵循「1拔2關」原則以保平安。

火災意外層出不窮，陽光基金會指出，根據消防署「全國火災次數、起火原因及火災損失統計表」，歷年因「電氣因素」引發火警數均為最多，去年更多達610起、近5年平均成長1.19倍，顯示注意家中電器安全的重要性。

年關將至，陽光基金會製作「春節旅遊平安符」電子報，溫馨提醒民眾「出門前檢查」、「出門後留意」，遵循「1拔2關」原則，拔掉電器插頭、關閉瓦斯爐與瓦斯總開關，確定無殘留火源，方能「快樂出門、平安回家」。

至於出門後則應遵守「3選4留」，主要為慎選住宿場所、搭乘公共運輸時留意安全指示。陽光基金會也呼籲，全家出遊期間，可以多加利用「你外出，我看家」警政便民服務，撥打110向當地警察機關申請加強住宅巡邏服務。

陽光基金會專門協助顏損、燒傷者改善生理功能、提升職業能力並增進社會參與。去年215名嚴重燒傷的服務對象中，因火焰燒傷的比例超過半數；且統計受傷地點以家中占4成最多、其次為工作場所38％，治療與復健過程需要長達數年的，十分艱辛，預防工作格外重要。

此外，陽光基金會今年也發起「守護顏損弱勢家庭」募款計畫，2月28日前目標募得3600萬元經費，提供每年服務約1800個顏損弱勢家庭身心重建、經濟補助、家庭支持等服務，呼籲社會以行動支持，共同守護顏損弱勢家庭。

(中時)