住家火焰最易造成嚴重燒傷 過年1拔2關保平安
不少嚴重燒傷肇因於住家火警或一時疏忽，造成永久傷害，更須面對漫漫復原路。陽光基金會統計，有5成嚴重燒傷者肇因於火焰，且在家受傷比例超過4成。再過幾天就要過年，陽光基金會發布「春節旅遊平安符」，提醒「電氣因素」常年居火警原因榜首，年節期間全家出遊時，應遵循「1拔2關」原則以保平安。
火災意外層出不窮，陽光基金會指出，根據消防署「全國火災次數、起火原因及火災損失統計表」，歷年因「電氣因素」引發火警數均為最多，去年更多達610起、近5年平均成長1.19倍，顯示注意家中電器安全的重要性。
年關將至，陽光基金會製作「春節旅遊平安符」電子報，溫馨提醒民眾「出門前檢查」、「出門後留意」，遵循「1拔2關」原則，拔掉電器插頭、關閉瓦斯爐與瓦斯總開關，確定無殘留火源，方能「快樂出門、平安回家」。
至於出門後則應遵守「3選4留」，主要為慎選住宿場所、搭乘公共運輸時留意安全指示。陽光基金會也呼籲，全家出遊期間，可以多加利用「你外出，我看家」警政便民服務，撥打110向當地警察機關申請加強住宅巡邏服務。
陽光基金會專門協助顏損、燒傷者改善生理功能、提升職業能力並增進社會參與。去年215名嚴重燒傷的服務對象中，因火焰燒傷的比例超過半數；且統計受傷地點以家中占4成最多、其次為工作場所38％，治療與復健過程需要長達數年的，十分艱辛，預防工作格外重要。
此外，陽光基金會今年也發起「守護顏損弱勢家庭」募款計畫，2月28日前目標募得3600萬元經費，提供每年服務約1800個顏損弱勢家庭身心重建、經濟補助、家庭支持等服務，呼籲社會以行動支持，共同守護顏損弱勢家庭。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。