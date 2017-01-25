童妻李秀環回應：結婚第2天就被打 1周無法出門
台北市議員童仲彥遭妻子李秀環控訴，6年來被家暴近5、60次。童仲彥下午出面道歉，隨後李秀環也現身接受媒體訪問。
李秀環自清不可能有外遇，否則童仲彥不可能容忍到現在。李秀環說，6年來她一直包容、隱忍，不希望破壞6年來建立起的一切，因為要建立這樣的形象真的不容易。不過她也說，自己不是第一個被打的人，相信這都造成彼此非常大的痛。
李秀環曾經看到邱惠美半夜兩點多，傳了兩張露奶照給童仲彥。她當時回說：「我老公喝醉了，謝謝你的兩張照片。」讓對方知道她已經知道了。
至於童仲彥說不知道家暴照，李秀環說，公道自在人心，她昏迷三天，不可能是在一般的小診所、小醫院，通報紀錄都可以去調。這也不可能是推擠造成的，否則怎麼會傷成這樣。
李秀環回憶說，4月13日結婚，15日就被打，整整一個禮拜沒出門、沒上班。當時是童仲彥問攝影機在哪裡？但她不知道忘在哪裡，沒想到童就突然動手。她被打到只能躺在床上，請助理幫忙買藥。
李秀環感慨說，其實她也不願他受到傷害，這是我一直不願意做的事情。
(中時電子報)
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