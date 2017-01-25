吳敦義：從未說過白海豚會轉彎

日前宣布角逐中國國民黨主席選舉的前副總統吳敦義今天說，從未說「白海豚會轉彎」，這是某媒體亂登；此外，過去不選國民黨主席或總統非精算，「我不爭、我不搶，怎麼是算計？」

吳敦義下午接受網路媒體直播專訪表示，當時推動國光石化，他看到白海豚路線研究報告指出，白海豚會避開迴游路線中台中港土堤，而不會撞上去，白海豚很聰明，「怎麼不會自求多福？」他當時是說，「白海豚會不會轉彎是一個有趣的問題，是不是可以研究」。

他說，當時幾乎所有媒體都正確報導，只有一個特定媒體刊錯，有的政黨視他為眼中釘，欲除之而後快，「什麼白海豚會轉彎，我從來沒講過這句話」。

有網友詢問吳敦義，為何不選上一任國民黨主席？西元2016年也不選總統，令人感覺充滿算計？吳敦義表示，他沒害別人，「我不爭、我不搶，怎麼是算計？」

他說，2016總統選舉，時任國民黨主席朱立倫有徵詢他的意願，但他當過行政院長與副總統，如果投入選舉，只能是選總統而不是副總統。如果他參選，會限縮朱立倫用人安排空間，因此沒意願參選。1060125

(中央社)