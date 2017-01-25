吳敦義：年金一定要改革 不改革是未爆彈

宣布角逐國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，「年金一定要改革，不改革是一個未爆彈」，但改革應該要有基準，若是合理改革，都不會有人反對。

吳敦義下午接受網路媒體專訪直播，對於年金改革問題，他表示，過去民進黨執政跟前總統馬英九執政時，都有推動年金改革，也是打算分年度逐步調降18%優惠利息，現在的總統蔡英文政府則是第7年歸零，這是版本不同。

他表示，「年金一定要改革，不改革是一個未爆彈」，但改革應該要有基準，例如每月所得應設一個天花板，要是超過一定金額，所得替代率就低一點，要是收入少，就可以多一點。「若是退休拿的錢還比在職時多，這就該改革」。

吳敦義說，年金改革的最終目標，是確保所有人退休後能過有尊嚴跟溫飽的生活，若是合理的改革，大家都不會反對，只有傷害過度、讓退休無法過溫飽生活的做法，才會讓人去絕食抗議，政府要體會人民被逼到牆角的感覺。

他說，年金改革也有人講到黨職併公職的問題，他認為這個帳若要清，也有人是擔任公職後轉黨職，退休就領黨的退休金，這些都要好好弄清楚，「不要牽拖，但也不要漏掉」。

另外，吳敦義談到副總統的角色，他認為副總統只是備位元首，不能有聲音，如果不甘寂寞，對行政院長說三道四，「你到底代表誰？又不能代表總統府，頂多代表個人」。副總統若有意見，可以跟總統陳述，如果是一個很聒噪的副總統，就是不符憲法原則。1060125

(中央社)