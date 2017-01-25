合歡山公路結冰 翠峰到大禹嶺夜間封閉

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大陸冷氣團加上水氣配合，合歡山今天降雪，吸引遊客上山賞雪，為確保用路人安全，合歡山公路翠峰到大禹嶺路段夜間封閉。

大陸冷氣團發威，加上水氣自華南移入，合歡山今天凌晨降雪，山區化身銀白雪國，鏟雪車清除道路積雪，以利行車順暢，但由於山區仍低溫寒冷，省道台14甲線31公里處到38公里處，部分路面有仍結冰情形。

為避免高山道路結冰釀事故，交通部公路總局今天下午表示，省道台14甲線18公里處南投縣仁愛鄉翠峰到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天下午5時到明天上午7時實施預警性封閉。1060125

(中央社)