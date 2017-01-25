陸駐美大使：一中原則是中美政治基礎

中國大陸駐美大使崔天凱24日說，堅持一個中國原則是發展中美關係的政治基礎，這一政治基礎不可動搖、不容談判。又稱，過去幾十年來，美國兩黨8任總統始終堅持這一原則。

中新社報導，崔天凱在中國大陸駐美使館舉行記者會時表示，堅持一個中國原則是發展中美關係的政治基礎。任何對這一政治基礎提出挑戰或製造不確定因素的舉動，在美國國內也會引發強烈的反響。

他稱，「台灣當局如果想要避免成為人家的籌碼，那就要回到『九二共識』的基礎上，承認兩岸同屬一個中國」、「台灣當局如果一定要把自己同13億中國人民進行分割和對立，那值得擔心的事情還在後面」。

對中美關係，崔天凱認為，中美兩國政府始終保持著接觸和溝通，大陸國家主席習近平與美國總統川普在川普當選不久就已通過一次電話，希望兩國高層之間的交往能保持下去。

崔天凱表示，2017年的中美合作的大方向不能也不應改變，中美合作是唯一正確的選擇，這符合兩國人民的長遠利益和國際社會的共同利益。中國不希望看到「貿易戰」的發生，那只會兩敗俱傷，並會對世界經濟產生破壞性影響。

他說，希望在新的一年裡，中美兩國在經濟、貿易、金融、能源、安全、基礎設施以及國際與地區問題上的合作持續加深，並不斷開拓新的合作領域。

而對於南海問題，崔天凱表示，這一問題從本質上看是領土和海洋權益的爭議，不是地緣戰略的問題，更不是中美之間的問題。

他說，南海問題正朝著積極的方向發展。南海問題僅是中國與有關國家雙邊關係中的一小部分，對話與協商可以解決有關爭議，衝突與對抗完全可以避免。從目前來看，對話與溝通已經取得了一定進展。1060125

(中央社)