台灣司機性侵案發酵 韓外交部接獲7起舉報

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南韓外交部消息人士今天透露，日前韓國女性在台灣遭性侵事件發生後，外交部又接到了7起來自訪台遊客的類似舉報，經查證，這些遊客在台灣搭乘了同一公司的計程車。

南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，韓國外交部官員表示，本月16至18日，南韓駐台北代表部接到了7起類似舉報，8名疑似受害人均乘坐過台灣「JERRY包車旅行」計程車。據瞭解，8名搭乘出租的遊客一致表示，在喝下司機給的優酪乳後在車裡昏迷，醒來後跌跌撞撞勉強回到酒店。

韓國外交部官員表示，舉報人稱，想不起昏迷期間發生的事情，但是沒有被劫財；其中8人中有1人是今年1月，其餘7人是去年造訪台灣。

報導指出，1月12日，2名韓國女遊客在台北遭計程車司機下藥性侵，案件嫌疑人正在接受台灣司法機關的調查。

南韓外交部23日召見駐南韓台北代表部副代表，就這起性侵事件表達抗議，要求台灣方面嚴懲嫌犯，並且制定措施嚴防類似事件再度發生。

據報導，韓國駐台北代表部也向台灣當局發送了公文要求徹查案件。台灣當局已表示將在調查結果出爐後，隨即告知韓方。

台灣士林地方法院檢察署在接到韓方通報後，正在就最新發生的舉報事件進行調查，台灣當局也透過新聞稿表示將和韓方協調合作，合理解決此次事件。1060125

(中央社)