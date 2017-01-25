韓獨檢組強制傳喚崔順實 釐清弊案真相

崔順實是南韓總統朴槿惠閨蜜涉及壟斷國政醜聞風暴的核心人物，獨立檢察組今天強制傳喚她到案，全面調查她是否以不正當手段安排女兒鄭尤拉進入梨花女子大學等弊案真相。

南韓聯合新聞通訊社報導，崔順實今天上午抵達位於首爾江南區的獨檢組辦公室後，高聲喊冤並怒斥獨檢組不講自由民主，強迫她招認與朴槿惠是「經濟共同體」，甚至拿她的小外孫要脅。

報導引述獨檢組認為，崔順實被懷疑與朴槿惠共謀受賄，但鑒於調查崔順實以不正當手段安排女兒走後門入學，獨檢組申請拘留證時對她適用了「妨礙工作」罪嫌。

獨檢組可能會先以這次簽發的拘留證審訊崔順實，之後再考慮以其他罪嫌申請拘留證或逮捕證。

獨檢組去年12月24日第1次傳訊崔順實，但之後崔順實以健康問題、精神壓力等為由，共6次拒絕獨檢組的傳喚，而獨檢組22日提請法院簽發拘留證，以強制傳喚她到獨檢組接受調查，而法院23日簽發了逮捕證。

雖然崔順實時隔1個月再次被傳喚，但配合調查的可能性不大。據預測，不排除崔順實在調查中行使沉默權的可能性。1060125

(中央社)