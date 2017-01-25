短期陸生減少 教長：學習勿受政治干擾
中國大陸來台短期研修生十年來首度出現負成長，教育部長潘文忠今天向對岸喊話，兩岸青年交流、學習不該受到政治干擾。
教育部指出，根據統計，105年陸生整體增加1514人，但短期研修生卻較104年少了1466人。過去3年，大陸短期研修生都以每年約1萬人的幅度成長，今年首度出現減少，可能跟政治因素有關。
教育部長潘文忠表示，整體而言，大陸來台短期研修生「略少」，學位生則「趨穩」，碩博士生則增加。他認為開放陸生以來，兩岸青年已經習慣透過學習交朋友，年輕人開放、熱忱的互動，應維持下去。
潘文忠說，台灣的陸生政策會持續推展，但他也向陸方教育主管機關喊話，兩岸青年交流、學習，不該受到政治干擾。
依據教育部統計處資料顯示，105年大專校院境外學生總計有11萬6416人，較104年增加5076人，成長率為4.56％，佔大專整體在學人數的8.91％。境外生人數前5名依序是中國大陸、馬來西亞、香港、日本、澳門。1060125
(中央社)
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