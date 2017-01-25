統一簽洋投 WBC義大利隊狄馬克入列

中職統一隊今天宣布簽下代表義大利打WBC的投手狄馬克（Mike DeMark），這是統一今年球季確定的第2名外援。

今年33歲的右投狄馬克2006年起就在獨立聯盟、小聯盟奮戰，最高層級曾上到3A，但沒有大聯盟經驗。

狄馬克2013年還有在2A出賽的紀錄，但之後就都在獨立聯盟，去年出賽47場，投47.2局有62次三振、6個保送，被擊出2支全壘打在內的27之安打，丟掉10分中有4分自責分，留下0勝1敗35次救援成功、防禦率0.76的成績。1060125

(中央社)