不滿非會員搭便車 國道自救會再上街頭抗議

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國道收費員抗爭近3年，終於去年決議由交通部、勞動部、遠通3方出資6億元補償，年前率先發給每人15萬元應急過年，但收費員間卻因「搭便車」爆發內訌。勞動部強調，基於公平正義原則，自救會員與非會員均適用補貼，但依各人所需逐案審查，給予不同程度補貼。

「納涼的有理，流汗的有罪？」自救會今再次走上街頭，宣布「重啟抗爭」，控訴政府考量非會員補償金、降低原協議額度。自救會抗爭2年多才有結果，要求「禁搭便車」，也不接受以「與非會員補貼差距過大」為由縮減。

針對非會員認為，同是國道收費員，當初因經濟因素必須馬上就業，補償不應有差別待遇，自救會也反駁，近3年120場行動，各會員無不頂著家庭、經濟壓力與傷病堅持至今。

「履行協議，不要跳票！」自救會高舉春聯為蔡英文「拜早年」，上聯為「政治收割不言慚」、下聯「協議履行卻翻盤」、橫批「吃人夠夠」，從自由廣場徒步前往至總統官邸，一度在遊行禁制區前與警方發生推擠；隨後前往行政院，送交寫有「遵守協議」的春聯。

「流血流汗換來的，這口氣吞不下！」自救會長孫秀鑾指出，自救會應等同工會性質，協議也應有團體協約效力，屬於特定團體爭取優於法令的條件，並反對非會員「搭便車」。

她說，原以為抗爭成功，重返平靜生活半年，卻被迫年前再回總統官邸「拜年」，實為不得已，但堅決反對非會員共享抗爭成果。

勞動部指出，補貼針對2013年遭解雇的947名國道收費員，自救會員與非會員標準一致，雖理解「反搭便車」主張，但也不容忽視非會員心聲，將逐案審查，公平、合理核定每個人補貼費用，呼籲自救會以理性溝通取代抗爭。

補償將依就業困難、經濟困難、重大傷殘、重大變故或需社會協助情事，給予不同程度補貼，每人最少有15萬元、最多125萬元。

(中時)