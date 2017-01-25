混血男迷姦男模致死杜博文涉兩罪重判

台、日混血男子杜博文被控化身「男模之狼」，佯稱廣告公司老闆，5年多前專門在大陸模特兒網站物色白淨美型男模，約4位男模到廣州等地飯店面試，再佯稱拍啤酒電視廣告，將摻有強效安眠藥成份的毒品FM2加入啤酒騙男模喝下後性侵，造成一名曾獲男模大賽亞軍的24歲男模因毒品過量中毒身亡。杜博文潛逃回台被捕，台灣高等法院更一審今(25)日審結，依以藥劑強制性交致人於死罪判杜有期徒刑12年、欺瞞他人服用毒品罪判杜5年徒刑，杜未來將由檢方聲請高院訂合併執行刑度，才知確定後要服多長刑期。

2011年9月，43歲的杜博文透過中國模特兒網站「美空網」尋找男模，然後謊稱自己是廣告公司老闆，以拍攝電視廣告名義，約出許姓男模等人，到廣州的酒店碰面，多位男模喝下杜男給的啤酒後昏睡，醒來發現衣衫不整，手機等財物不翼而飛，懷疑遭劫財劫色，趕緊報案。

判決指出，2014年2月，杜男約出曾參加模特兒比賽獲獎的24歲男模，下毒品迷姦後，隨即返台，不料該男模卻因毒品過量中毒死亡，大陸查出嫌犯是杜男，委請刑事局協助偵辦。刑事局到杜住處逮人，並在屋內查扣FM2藥丸72顆、安眠藥11顆、筆電、手機等證物，同住的杜母不敢置信，杜則當場下跪痛哭道歉。

一審依以藥劑強制性交致人於死等罪重判杜男18年徒刑，案經上訴高院，以杜男無法預見被害人會因服藥過量而致死，改依以藥劑強制性交等4罪，判杜男15年，全案上訴經最高法院撤銷發回更審，高院更一審合議庭今日審結，分依藥劑強制性交致人於死罪、欺瞞他人服用毒品兩，判杜12年、5年徒刑。本案可上訴。

(中時)