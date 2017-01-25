獅隊新秀勤練舞 「萊辦桌」跳給你看
統一獅第一階段春訓今天進行到最後一天，明起開始放6天年假，2月1日起展開第2階段春訓，利用年假前的空擋時間，獅子軍新秀也勤為元宵節的「萊辦桌LIONS BANDOH」活動練舞，要與球迷同歡。
2017年統一獅有你真好同樂會將在2月11日元宵節登場，提供球迷和球員一起「呷辦桌」的機會，席開47桌，每多都有1名球員和球迷一同用餐，參與球迷除了會拿到球員親簽邀請卡外，獅隊新秀也特別準備表演，要在當天壓軸秀舞技。
由「傑尼獅」蘇智傑、陳傑憲領軍，和陳育軒、潘彥廷、王玉譜、林威志、洪心麒、林航共7名新秀，當天將一同表演當紅日劇《月薪嬌妻》的片尾曲舞蹈「戀舞」，陳傑憲表示：「很期待這次的萊辦桌同樂會，雖然自己不是很擅長跳舞，但還是會好好練習，把自己最好的一面呈現給球迷。」
目前萊辦桌活動剩下最後34個名額，報名請洽獅隊官網購物商城。
(中時電子報)
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