新聞深喉嚨》郝龍斌：國民黨不能坐等民進黨垮

中天新聞提供

可能是史上最熱鬧的國民黨主席選舉，《新聞深喉嚨》繼17日邀請已經表態參選的前副總統吳敦義來應答，25日將由同樣已經表態參選的前台北市長郝龍斌接受挑戰！而在這短短8天之內，又多了一位競爭者，就是前第一副主席詹啟賢，也宣布角逐下屆主席，使得如今已經宣布參選的戰將，高達五位。過去國民黨的權力運作「雲深不知處」，經常被批評為「深宮大院」，「醬缸文化」，「『喬』家大院」，也連帶如今破天荒的五人參選，仍難脫各種「陰謀論」，「驅虎吞狼」，「無間道」的街談巷議。例如有人說，詹啟賢出馬，是要拉吳敦義的本土票；也有人說韓國瑜參選，是要瓜分洪秀柱的「黃復興」等等。

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《新聞深喉嚨》要提出的第一個問題是，去年主席補選，郝龍斌一度宣布參選，但在前嘉義市長黃敏惠表態之後，最後關頭卻放棄領表。當時被解讀為「本土派」轉向，黯然棄選。如今「本土派」有更強的吳敦義，詹啟賢出馬，郝龍斌反倒展現堅強的意願，這中間的差異在哪？第二個問題是，如果每位參選人都在壟罩在「陰謀論」之下，或是被歸類「某某的人馬」，「誰誰的側翼」，這樣的選舉要如何說服黨員，乃至於國人，是理念路線之爭，而不是另一場「老K甄嬛傳」？

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如今造成社會嚴重對立的年金改革方案，在過去一段時間，也成為有意角逐國民黨主席的參選人們爭取支持的舞台！大家都有共識：「不反改革，但是反汙名」，但究竟反什麼，不反什麼，什麼可以折衷，卻幾乎沒有具體說法。因此《新聞深喉嚨》必須質疑與挑戰的是，做為國內最大在野黨主席，除了送雞湯，除了陪靜坐，除了上街頭，到底有什麼主張？面對三月即將在立法院攻防，國民黨該採取什麼樣的策略？

一個殘酷的事實擺在眼前，蔡總統聲望雪崩式滑落，但國民黨的支持度除了自己黨內所做的「自High」民調之外，並沒有顯著起色。但時間是不等人的，民眾也沒有耐心苦等國民黨站起來，馬上2017年下半年，就開始要布局2018年選舉，而2018年選舉的成敗，就將連動2020年大選。郝龍斌曾說，自己不選2020，2018年「雙北輸掉就請辭」，但光是「立軍令狀」只怕說服力不夠，具體打算怎麼做？尤其是台北市，做完8年市長卻被柯文哲拿走，至今仍是許多國民黨支持者的痛，「老市長」有什麼「新對策」？

台北市選戰，在柯文哲宣布角逐連任之後，其實已經提前開打！但卻是在柯文哲與民進黨之間先起硝煙，上屆就有意角逐，但在民調後落敗的民進黨立委姚文智，「牛棚熱身」完畢之後開始結合黨籍市議員跨區「試水溫」，聚人氣，而柯姚兩人也開始言語交鋒。但藍營支持者或許心裡會有個疑問，柯文哲執政成績不如預期，當初禮讓的綠營已經有戰將出馬，那上屆即使落敗也有60萬選民支持的國民黨呢？難道又要忸怩作態？還在等「黃袍加身」？或是心存僥倖，只想靠著柯文哲與民進黨「互咬」，漁翁得利？「最大在野黨」的角色跟戰將在哪？

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另一個迫在眼前的危機，更需要「最大在野黨」發揮角色！24日有一場「2017中國大陸變化與台灣對策論壇」。中國文化大學社會科學院院長趙建民在會中直言，今年恐成為史上第三次「台海危機」，各界都低估了影響性。大陸已經「大軍壓境」了，但政府完全沒有進入狀況，完全沒有感受到這一波危機，不知「今夕何夕」。大陸對台的新行動，從去年政黨輪替後就開始，而非從「川蔡對話」才開始，各界有所誤讀。大陸戰機首次繞台飛行，是發生在去年11月25日，早於12月2日的「川蔡對話」。趙建民分析，美國是經濟的民族主義，大陸是「左右之爭」空前激烈。但台灣是政治掛帥，推的是政治上的民粹主義。自去年520新政府上台以來，沒看新政府有做什麼經濟上的政策，而全部都是政治。 未來三種民粹主義聚在一起，「今年不會有好日子過」。前國安會秘書長蘇起則表示，阿扁時期，雖然有正名運動，但那時候國民黨還有力量，所以大陸不怎麼擔心台灣。但現在國民黨勢不如前，而蔡總統也不對北京有所說明，大陸對台灣的期待會變少，並往絕望的方向走。蘇起點出了一個關鍵，國民黨做為「最大在野黨」，難道就坐看蔡總統執政失敗，兩岸緊張？也該是時候負起一定責任了吧？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)