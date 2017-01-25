不滿林洲民臉書言論 趙藤雄提告判敗訴

風波不斷的「大巨蛋案」衍生官司不斷，遠雄集團董事長趙藤雄，認為台北市都發局長林洲民臉書言論妨害他的名譽，提告求償200萬並得登報道歉。台北地方法院今(25)日下午4點審結宣判，法官認為林的言論並未毀損趙的名譽，判趙敗訴。本案可上訴。

林洲民是從去年7月底起，先後針對趙藤雄發出多篇臉書「公開信」，內容包含「在我的字典裡，推著裝滿內容的箱子，企圖打動公務員，進而影響其作決定的行為很不可取。你覺得呢？！」、「收皮箱內容的台灣公務員們，從南到北，For the sake of Universal Common Knowledge，家破人亡！」、「台灣總統不姓趙」；且多次「嗆聲」趙藤雄法院見，趙藤雄認為林的言論涉及侵害他的名譽，因此具狀提告求償。

(中時)