不送高麗菜 這個業者送故鄉萵苣
不只高麗菜崩盤，萵苣田也「藍瘦」！台中一家餐廳業者在臉書上看到雲林萵苣農夫要剷平菜田變綠肥，特別自掏腰包出包裝費、運費購買2000顆萵苣，要在大年初一到初四在自家餐廳大放送，走過、路過、不用到店消費都可領取，除鼓勵讓民眾春節期間多吃蔬菜，也祝福大家聚財又聚福。
「THE CAFE BY想台中」咖啡老闆吳鋐遠原來就是雲林人，日前在臉書看到故鄉小農哭訴菜賤傷農，整片萵苣田都要剷平，不捨農民辛苦化為烏有，於是斥資數萬元出包裝費、運費購買兩千顆萵苣，除要在早午餐中加菜不加價，從初一到初四天天要無償分送給民眾，取萵苣諧音，盼大家新年頭都能聚財又聚福。
吳鋐遠說，「THE CAFE BY想台中」初一從十二點開始，初二到初四則從九點開始，民眾只要有興趣，走過、路過、或住在附近都可到店領取，每人每次限領兩顆；地址：台中市西屯區惠中中路2段146號。
(中時)
關鍵字：萵苣田、HE CAFE BY想台中
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。