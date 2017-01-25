不送高麗菜，這個業者送故鄉萵苣

THE CAFE BY想台中」咖啡從大年初一到初四都要送給消費者萵苣，走過、路過、不用消費者可以領取。（馮惠宜攝）

不只高麗菜崩盤，萵苣田也「藍瘦」！台中一家餐廳業者在臉書上看到雲林萵苣農夫要剷平菜田變綠肥，特別自掏腰包出包裝費、運費購買2000顆萵苣，要在大年初一到初四在自家餐廳大放送，走過、路過、不用到店消費都可領取，除鼓勵讓民眾春節期間多吃蔬菜，也祝福大家聚財又聚福。

「THE CAFE BY想台中」咖啡老闆吳鋐遠原來就是雲林人，日前在臉書看到故鄉小農哭訴菜賤傷農，整片萵苣田都要剷平，不捨農民辛苦化為烏有，於是斥資數萬元出包裝費、運費購買兩千顆萵苣，除要在早午餐中加菜不加價，從初一到初四天天要無償分送給民眾，取萵苣諧音，盼大家新年頭都能聚財又聚福。

吳鋐遠說，「THE CAFE BY想台中」初一從十二點開始，初二到初四則從九點開始，民眾只要有興趣，走過、路過、或住在附近都可到店領取，每人每次限領兩顆；地址：台中市西屯區惠中中路2段146號。

(中時)