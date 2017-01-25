春節疏運 林錫耀：復航缺口已補

我要評比

民進黨今天下午召開中常會，會中行政院副院長林錫耀在會中報告春節航運。林錫耀表示，空運部分因為復興航空事件，協調相關航空公司把運輸缺口補起來，運輸量和去年相當。

此外，林錫耀還說，至於台鐵部分，確定加開13.5%班次，高鐵相對去年春節增加1.7%的運能。農曆年期間，交通春節疏運春安，會要求加強公共服務品質。

(中時)