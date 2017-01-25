力挽人口流失 屏縣與吳念真推返鄉短片

最近在電視上會不時看到由導演吳念真旁白的返鄉（屏東）短片，縣府表示，屏東縣近年人口流失嚴重，縣府希望透過「熱帶．屏東」返鄉短片，鼓勵年輕人回鄉。

「在國境之南這片寬闊的土地上，陽光始終燦爛，海水依舊湛藍，一如母親溫暖的懷抱，父親厚實的胸膛，他們永遠張開雙手，迎接孩子們返鄉………」吳念真一慣的感性旁白總會吸引人不自主的多看一眼影片。

這支影片由吳念真團隊的導演朱言夏拍攝，團隊走訪屏東各個角落，空拍屏東平原、鳳梨田、紅豆田等，讓屏東這個小城的山林海洋平原壯闊了起來，顯得多彩。

影片裡訪問了「小農餐桌」目尼．杜達利、木瓜農民潘昱維、獨立書店「小陽。日栽書屋」主人蔡依芸、民宿公關林亞蓉及「南國紅逗」李育琳，家鄉帶給這些年輕人的歸屬及動力，感動在鄉及在異鄉的屏東人。

屏東縣長潘孟安表示，屏東正在不斷進步成長中，「要怎麼行銷屏東？要如何吸引年青人回來？」，拍攝這支短片，就是希望讓各界感受屏東上昇的力量，所以影片融合返鄉、青農、文創、長照、觀光等議題，呈現不一樣的屏東，鼓勵遊子或喜愛這塊土地的人們，生根屏東。

一位陳姓民眾在電視上看到短片片尾「這裡是成長最快速的地方，因為這裡是屏東」這句話，覺得有點震撼，他表示，這句話讓他對屏東有了期待。縣府指出，這句話道出屏東努力向上的目標。

縣府表示，影片已放上縣府官網首頁及Youtube「我愛屏東」頻道，歡迎民眾點閱。1060125

(中央社)