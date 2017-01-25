燈會原鄉亮元宵 北港新春展特色
北港元宵燈會聞名遐邇，有「燈會原鄉」稱譽，2017台灣燈會在雲林，北港燈區在地特色今天亮相，將在新春綻放光芒。
雲林縣政府在觀光大橋舉辦北港燈區發表會，縣長李進勇、交通部觀光局、北港鎮公所、朝天宮及藝師等各界與會。
李進勇說，北港朝天宮在1965年舉辦第一屆元宵花燈展覽，至今超過半個世紀，是國內元宵花燈的濫觴，元宵到北港看花燈，是許多人小時候的記憶，今年台灣燈會在雲林，北港燈會將帶引民眾重溫花燈盛事。
在北港觀光大橋、水道頭文化園區、巷弄的燈區，展現北港「工藝風華」特色，除了朝天宮傳統花燈，還有「魚躍龍門」副燈，勝景可期。
在觀光大橋上，「百鳥朝鳳」燈組，百隻鳥型花燈飛舞，象徵信眾到朝天宮參拜北港媽祖；還有「北港迓媽祖」才會出現的神童點炮、報馬仔，地方特色的煎盤粿、麵線糊等燈組，2月7日至19日一路綻亮。1060125
(中央社)
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