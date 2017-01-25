新年新希望 教長關注3新政策

我要評比

農曆春節即將到來，教育部長潘文忠今天被媒體問「新年新希望」時，提及3項新政策，包括新南向人才培育、教育儲蓄戶、完全免試入學。

潘文忠今天主持教育部部務會報，會前接受媒體訪問時表示，新的年度有3項新政策的發展值得關注。首先是配合行政院「新南向政策」，與東南亞國家的人才培育合作，派遣師資生、吸引高階人才來台學習、加強雙向交流等。

他說，第二項政策是青年教育與就業儲蓄帳戶，透過津貼補助等方式，鼓勵18歲高中職應屆畢業生先就業，確立人生規劃後，再回到校園學習。

潘文忠表示，第三項是完全免試入學，106學年度起全台有15校試辦，共提供2000多個招生名額。

潘文忠表示，這些政策都是「新的開始」，感謝立法院大力支持，未來教育部會全力規劃執行。並期待新的一年，有更多的熱血老師投入教育的翻轉，點燃學生的學習熱忱。1060125

(中央社)