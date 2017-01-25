立院附設托嬰中心 3/1開始收托
立法院附設托嬰中心3月1日起將開始收托，2月8日將辦理招生說明會，並接受家長預約報名，預計招生40名。立委及助理、員工子女每月月費新台幣1萬5000元，一般民眾1萬7000元。
為打造友善育兒環境，設在立法院青島東路側的立法院附設托嬰中心，今天發出招生簡章，招生名額預計正取40名，2月8日上午10時辦理招生說明會，並自2月8日至18日起接受家長預約報名，3月1日起開始營運收托嬰兒。
根據招生簡章，招生第一順位為立委、公費助理及員工之子女、孫子女，以及負責立法院警衛隊警察之子女，其他順位則為國會記者之子女、外包廠商派駐之子女、其他政府機關、學校公教員工子女，最後才是一般民眾之子女。
費用部分，註冊費每半年1萬2000元，月費第一順位每月1萬5000元，其他順位每月1萬7000元；臨托費每日1200元或每小時150元計。一般收托時間為週一至週五上午7時30分至下午5時30分，逾時將額外收費。1060125
(中央社)
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