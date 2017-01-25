蔡總統：反毒可利用大數據建立追蹤機制

總統蔡英文今天說，反毒是一場艱難戰爭，執法單位必須從源頭找出毒品在使用者層面，教育機構要負起很重角色，更重要是科技大數據分析，找出風險較高對象，建立追蹤列管機制。

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請教育部長潘文忠專案報告校園反毒議題，民進黨發言人阮昭雄會後轉述，兼任黨主席的蔡總統聽取報告後的裁示。

蔡總統說，反毒確實是施政重要項目，選舉過程中每次在選舉場上和群眾互動談話時，講到反毒，底下都非常有感，可見很多家庭面臨這樣困擾，也就是在這樣情形下，反毒成為新政府重要施政項目之一。

她表示，這事情層面很廣，警政、衛生福利、中央和地方政府、教育機構，幾乎整個政府都要動員起來，但政府面對的是更頑強的販毒體系，以及社會環境讓吸毒人口不斷增加，尤其監獄收容人很大比例是吸毒或販毒，出獄後再回來的比例高達7成。

蔡總統說，一個人持續戒毒後又吸毒，這種反覆吸毒行為樣態，來自環境影響，非常不利反毒，這樣情形下要進行一場艱難戰爭；綜合相關部會，除了執法單位必須從源頭找出毒品來源之外，在使用者層面，教育機構要負起很重角色，很多吸毒者從中學生開始，這段期間有效防治，他後面人生可以走得比較順。

蔡總統說，這是教育問題，也是生活環境問題，同時也是社會問題，每個部會和縣市政府都會面臨這樣挑戰，中途之家或中輟生是徹底要去改變的樣態；法務部著手在受刑人役期服滿前必須進入中途之家，開始和社會接軌，過程中慢慢融入社會，不會回到原來生活環境，而是有新的社會關係連結，這樣才斷掉他回到原來環境。

蔡總統說，反毒是很大工程，這些合作是跨部會、縣市、領域的合作，更重要是科技大數據分析，可以找出風險比較高對象，建立追蹤、列管的聯防機制和社會安全網。1060125

(中央社)