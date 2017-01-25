資源回收車火燒車　停靠國道邊

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資源回收車火燒車，停靠在國道路肩，所幸無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

資源回收車火燒車，停靠在國道路肩，所幸無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

資源回收車火燒車，停靠在國道路肩，所幸無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

資源回收車火燒車，停靠在國道路肩，所幸無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

國道一號南下49.8k上午10點多發生火燒車，桃園市消防局第 3大隊蘆竹分隊前往滅火，發現是市府環保局資源回收車斗內的資源回收品引燃火勢，冒煙燃燒後停靠在國道一號南下49.8K路旁，未延燒至車頭，經緊急滅火，無人受傷。

(中時)