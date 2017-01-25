弱勢團民眾憑證　過年免費遊崎頂新樂園

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竹南崎頂新樂園邀請竹南鎮弱勢民眾免費入園，欣賞今年首次來台的哥倫比亞極限特技團，帶來的精彩高空表演。（黎薇攝）

承包竹南崎頂新樂園的萬象藝術公司今天與竹南鎮公所共同邀請鎮內百餘名弱勢民眾免費入園，欣賞今年首次來台的哥倫比亞極限特技團帶來精采空中表演，農曆初一至初五新春期間，低收入戶可憑證免費入園。

竹南崎頂海水浴場在竹南鎮公所委外經營後，由萬象藝術國際事業有限公司承包經營，規畫結合馬戲表演及露營、烤肉美食，讓崎頂海水浴場重啟新生命，成為全方位度假空間。

做公益一向不落人後的萬象藝術國際事業有限公司今與竹南鎮公所邀請鎮內弱勢團體免費入園觀賞全新節目，並在園區餐享用午餐。

萬象藝術國際事業有限公司總經理李文明認為，「取之於社會，用之於社會」，希望透過活動達到拋磚引玉效果，為照顧弱勢團體盡一份心力。

李文明說，迎接農曆年節，園區特別邀請首次來台的哥倫比亞極限特技團及俄羅斯特技明星與泰國魔幻大師，帶來高空鋼索與鐵球機車急速飆車等演出，除了低收入戶可憑證免費入園，竹南鎮民也可憑身分證件享入場優惠。

(中時)