韓外交部：另有8人搭JERRY車隊包車遭性侵

JERRY車隊運將詹侑儒（中）涉嫌下藥性侵韓國女大生事件，引起軒然大波。（資料照片 張鎧乙攝）

23日召見我駐韓台北代表部副代表抗議性侵事件後，韓國外交部今（25）日又透露消息稱，另接到7起民眾來台旅遊有類似遭遇的舉報，經調查了解，這些遊客都搭乘了JERRY車隊的計程車。

根據韓聯社報導，韓國外交部官員表示，本月16-18日，韓國駐台北代表部接到7起類似舉報，8名疑似受害人均乘坐過「JERRY車隊」計程車。8名包車遊客皆稱，喝下司機給的優酪乳後在車內昏迷，醒來後跌跌撞撞勉強回到飯店。

該官員表示，舉報人稱想不起昏迷期間發生的事情，但是沒有被劫財。據悉，8人中有1人是今年1月，其餘7人是去年來台灣旅遊。

(集團連線報導)